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Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними

Катерина ТищенкоСубота, 28 січня 2023, 21:02
Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними
ATACMS, ФОТО: GETTY MAGES

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів надати Україні далекобійні ракети для захисту від таких обстрілів, як у суботу в Костянтинівці.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що при обстрілі Костянтинівки на Донеччині у суботу зранку, внаслідок 3 осіб загинуло і 14 дістали поранень, росіяни використали ракети С-300.

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Дослівно: "Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави…

Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності.

Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста".

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Деталі: Президент підкреслив, що Україна зробить усе, "щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї".

Передісторія:

Теми: Зеленськийракетний удардопомога Україні
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