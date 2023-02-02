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Росія заявляє, що не проситиме ОДКБ допомогти воювати з Україною

"Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 11:23
Фото: РИА Новости

Росія не зверталася і не планує звертатися до Організації договору про колективну безпеку для отримання допомоги, щоб вести війну проти України.

Джерело: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю російському пропагандистському виданню "РИА Новости"

Пряма мова: "Ми ні до кого з таким проханням (про допомогу – ред.) не зверталися. Ми виходимо з того, що все необхідне для того, щоб вирішити завдання спеціальної військової операції (так Росія називає війну проти України – ред.), закінчити ту війну, яку Захід розпочав через український режим ще після держперевороту, у нас є".

Деталі: Лавров також додав, що Росія навряд чи буде в майбутньому звертатися до ОДКБ по допомогу, бо начебто має усе необхідне. "Я думаю, що це не обов'язково в майбутньому відбудеться, тому що ми не бачимо необхідності з погляду оснащеності наших збройних сил і тим, як вони працюють на просторі спеціальної військової операції", - сказав він.

Передісторія:

  • У квітні 2022 року українська розвідка повідомляла, що країни-члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Теми: РосіяОДКБ
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