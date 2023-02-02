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Прем'єр Польщі: Путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 10:32
Прем'єр Польщі: Путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ
Матуеш Моравецький, фото з його Twitter

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що президент Росії Володимир Путін знову нападе на Київ, бо хоче довести своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається.

Таку думку він висловив у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків", - сказав глава польського уряду.

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"Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білоруської північної частини України, так що Київ буде оточений із заходу", - додав Моравецький.

Він зазначив, що зима зараз досить м'яка, а це означає, що ґрунт не підходить для важких танків і артилерії. 

"Тому Путін, ймовірно, захоче почекати, поки висохне весь бруд, болота і не дуже добре підготовлений ґрунт для наступу… З усієї інформації, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один наступ росіян, ймовірно, в березні або квітні, і це буде дуже важкий наступ", - сказав Моравецький.

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Він вважає, що президент Путін може вдруге напасти на українську столицю.

"Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоювання", - додав Моравецький.

Він зазначив, що глава Кремля "мобілізував багато нових солдатів, близько 200-250 тисяч". "Не можна забувати, що ресурси Росії дійсно великі, а кишені глибокі. У них багато боєприпасів, багато зброї і багато людей ", – сказав польський прем’єр він.

Раніше Моравецький допустив передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль мобілізував "500 000 російських солдатів" і що в лютому можливий наступ російської армії на сході чи на півдні України.

Секретар РНБОУ Олексій Данілов сказав, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що президент Росії Володимир Путін спробує здійснити нову атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року.

Теми: війнаКиївРосіяУкраїна
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