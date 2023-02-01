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Головні бої ще попереду – Данілов

"Українська правда"Середа, 1 лютого 2023, 03:55
Головні бої ще попереду – Данілов
Олексій Данілов, фото Future Publishing via Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу росіян, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду".

Джерело: Данілов в інтерв’ю Sky News

Пряма мова: "Росія готується до максимальної ескалації. Вона стягує все можливе, проводить навчання і тренування".

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"Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні".

"Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу".

"Ми пройшли через великий складний період, але я усвідомлюю, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року, протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні".

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"Ми обов'язково переможемо, тому що за нами стоїть весь світ".

Деталі: Данілов не виключає, що президент Росії Володимир Путін спробує здійснити ще одну атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть приурочивши її до річниці вторгнення.

Він також зазначив, що українські військові готуються до всіх можливих варіантів розвитку подій і цього разу мають значно більшу підтримку від західних партнерів, таких як Велика Британія, ніж 12 місяців тому.

Секретар РНБО припускає, що участь у новому масштабному наступі РФ братиме приблизно половина з понад 320 тис. мобілізованих.

І частина з них вже перекинута в Україну.

Нагадаємо: Видання Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, близькі до Кремля, що новий наступ Росії може розпочатися в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

Теми: ДаніловвійнаРосія
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