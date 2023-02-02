Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков: Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках

Олена РощінаЧетвер, 2 лютого 2023, 00:06
Резніков: Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні.

Джерело: Олексій Резніков в ефірі BFMTV

Пряма мова: "Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого…

Реклама:

Ми не недооцінюємо нашого ворога".

Деталі: Резніков сказав про "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем. 

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – пояснив міністр оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

На думку Резнікова, Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь". 

Це сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV.

Пряма мова Резнікова: "Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива".

Деталі: Міністр оборони України подякував Франції за відправку 12 нових гармат "Цезар". 

Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною "повітряних засобів".

Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.

Нагадаємо: Представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду". На його думку, президент Росії Володимир Путін спробує здійснити нову атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, – можливо, приурочивши її до річниці вторгнення.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що Україна перебуває на порозі "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті.

Теми: РезніковвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
Усі новини...
Реклама: