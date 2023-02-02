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Резніков: Під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках

Олена РощінаЧетвер, 2 лютого 2023, 01:06
Олексій Резніков, фото Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав до нової військової допомоги з боку країн НАТО, адже очікує наступу російської армії на сході чи на півдні.

Джерело: Олексій Резніков в ефірі BFMTV

Пряма мова: "Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони (росіяни, – ред.) живуть символікою, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого…

Ми не недооцінюємо нашого ворога".

Деталі: Резніков сказав про "500 000 російських солдатів", мобілізованих Кремлем. 

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", – пояснив міністр оборони України.

На думку Резнікова, Збройні сили РФ "можуть здійснити наступ за двома напрямками: це може бути Донбас, а може бути південь". 

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Це сценарій, до якого готується Київ і який спонукає президента Володимира Зеленського та його уряд просити нової військової допомоги у союзників по НАТО, зазначає BFMTV.

Пряма мова Резнікова: "Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива".

Деталі: Міністр оборони України подякував Франції за відправку 12 нових гармат "Цезар". 

Він наголосив на необхідності швидкого отримання Україною "повітряних засобів".

Резніков попросив навчати українських пілотів на літаках, які, ймовірно, нададуть країни-союзниці.

Нагадаємо: Представники влади, розвідка й експерти вважають, що Росія готується до нового наступу в лютому-березні і що найближчі кілька місяців можуть бути особливо важкими для України, але вирішальними у війні.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду". На його думку, президент Росії Володимир Путін спробує здійснити нову атаку з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, – можливо, приурочивши її до річниці вторгнення.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов сказав, що Україна перебуває на порозі "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті.

Теми: РезніковвійнаРосія
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