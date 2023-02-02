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Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні грошей на відбудову

Тетяна Лозовенко, Валентина РоманенкоЧетвер, 2 лютого 2023, 19:16
Керівництво Сумської ОВА викрили у розкраданні грошей на відбудову
сбу

Служба безпеки України викрила керівництво Сумської ОВА на розкраданні коштів, призначених на відбудову інфраструктури, зокрема у знищенному окупантами місті Охтирка.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Сумської обласної прокуратури, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними досудового слідства, у квітні 2022 року заступник голови Сумської ОВА спільно з керівником Департаменту капбудівництва, призначення якого він пролобіював, організували схему розкрадання коштів, виділених Сумщині урядом. 

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Прокуратура уточнює, що йдеться про заволодіння коштами, призначеними на відбудову знищеної окупантами інфраструктури в місті Охтирка.

Серед об'єктів, які мали бути відновлені та відремонтовані за ці гроші, – житлові будинки, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, мости та дороги.

 

Для цього зловмисники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п’ятьма афілійованими комерційними структурами.

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Встановлено, що вони свідомо внесли в кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2-3 рази перевищували ринкові.

Їхнє придбання відбувалося через спеціально створені ділками "фірми-прокладки". Зокрема, під час ремонту лише одного об'єкта зловмисники привласнили 1,4 млн грн. Наразі тривають експертизи щодо ще 80 подібних об'єктів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних виявили чорнову документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності. 

 

Підозру отримали заступник голови Сумської ОВА та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Департаменту капітального будівництва ОВА.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Олега Клименчукова та Олега Чунаєва.

Підозра оголошена ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

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Теми: СБУгрошіСумська областьпрокуратура
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