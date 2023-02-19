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По Сумщині росіяни вдарили з мінометів і скинули 20 мін

Ольга Глущенко Неділя, 19 лютого 2023, 23:38
По Сумщині росіяни вдарили з мінометів і скинули 20 мін
фото ілюстративне: getty images

Протягом неділі ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Зокрема, було здійснено обстріли Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської громад.

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По Миропільській громаді з 10.35 з території РФ був дійсний мінометний обстріл – 3 прильоти.

Протягом дня росіяни били з міномета по Білопільській громаді − 22 прильоти.

По Краснопільській громаді теж були мінометні обстріли − 28 прильотів.

ВІДЕО ДНЯ

Новослобідська громада: з 15.20 з території Росії окупанти скинули 20 мін.

По Юнаківській громаді о 16.00 та о 16.35 були мінометні обстріли − усього 5 прильотів.

Теми: Сумська областьобстріл
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