По Сумщині росіяни вдарили з мінометів і скинули 20 мін
Понеділок, 20 лютого 2023, 00:38
Протягом неділі ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад Сумської області.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Зокрема, було здійснено обстріли Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської громад.
По Миропільській громаді з 10.35 з території РФ був дійсний мінометний обстріл – 3 прильоти.
Протягом дня росіяни били з міномета по Білопільській громаді − 22 прильоти.
По Краснопільській громаді теж були мінометні обстріли − 28 прильотів.
Новослобідська громада: з 15.20 з території Росії окупанти скинули 20 мін.
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По Юнаківській громаді о 16.00 та о 16.35 були мінометні обстріли − усього 5 прильотів.