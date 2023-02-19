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По Сумщине россияне ударили из минометов и сбросили 20 мин

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 23:38
По Сумщине россияне ударили из минометов и сбросили 20 мин
фото иллюстративное: getty images

В течение воскресенья враг совершил обстрелы 5 территориальных общин Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: В частности, были осуществлены обстрелы Белопольской, Новослободской, Миропольской, Краснопольской, Юнаковской громад.

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По Миропольской громаде с 10.35 с территории РФ был действительный минометный обстрел - 3 прилета.

В течение дня россияне били из миномета по Белопольской громаде – 22 прилета.

По Краснопольской громаде тоже были минометные обстрелы – 28 прилетов.

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Новослободская громада: с 15.20 с территории России оккупанты сбросили 20 мин.

По Юнаковской громаде в 16.00 и в 16.35 были минометные обстрелы – всего 5 прилетов.

Темы: Сумская областьобстрел
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