Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Східного моря
Північна Корея здійснила в понеділок запуск двох балістичних ракет.
Джерело: AFP, Yonhap з посиланням на південнокорейських військових, Kyodo
Деталі: У понеділок Північна Корея запустила дві балістичні ракети у напрямку Східного моря.
Це сталося наступного дня після того, як Південна Корея і США провели спільні повітряні навчання із залученням бомбардувальників B-1B у відповідь на запуск північнокорейської ракети великої дальності.
За даними Міністерства оборони Японії, влада КНДР використала дві балістичні ракети.
Зазначається, що перша ракета досягла висоти близько 100 км і пролетіла близько 400 км. Друга – на висоті 50 км пролетіла близько 350 км.
"Уряд Японії висловив протест Північній Кореї через ці запуски", – пише Kyodo.
Нагадаємо: Північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК у неділю підтвердило здійснення напередодні випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної долетіти до території США, що стало першим таким пуском у 2023 році.