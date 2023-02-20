Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Східного моря

Понеділок, 20 лютого 2023, 01:33
Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Східного моря
ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Північна Корея здійснила в понеділок запуск двох балістичних ракет.

Джерело: AFP, Yonhap з посиланням на південнокорейських військових, Kyodo

Деталі: У понеділок Північна Корея запустила дві балістичні ракети у напрямку Східного моря.

Реклама:

Це сталося наступного дня після того, як Південна Корея і США провели спільні повітряні навчання із залученням бомбардувальників B-1B у відповідь на запуск північнокорейської ракети великої дальності.

За даними Міністерства оборони Японії, влада КНДР використала дві балістичні ракети.

Зазначається, що перша ракета досягла висоти близько 100 км і пролетіла близько 400 км. Друга – на висоті 50 км пролетіла близько 350 км.

ВІДЕО ДНЯ

"Уряд Японії висловив протест Північній Кореї через ці запуски", – пише Kyodo.

Нагадаємо: Північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК у неділю підтвердило здійснення напередодні випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної долетіти до території США, що стало першим таким пуском у 2023 році.

Теми: Північна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Північна Корея
КНДР заявила про другий провал запуску супутника-шпигуна
Байден готовий зустрітися з главою КНДР без жодних попередніх умов
США застерегли Росію від військового зближення з Північною Кореєю
Останні новини
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
Усі новини...
Реклама: