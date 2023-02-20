Північна Корея запустила балістичні ракети в бік Східного моря

Північна Корея здійснила в понеділок запуск двох балістичних ракет.

Джерело: AFP, Yonhap з посиланням на південнокорейських військових, Kyodo

Деталі: У понеділок Північна Корея запустила дві балістичні ракети у напрямку Східного моря.

Це сталося наступного дня після того, як Південна Корея і США провели спільні повітряні навчання із залученням бомбардувальників B-1B у відповідь на запуск північнокорейської ракети великої дальності.

За даними Міністерства оборони Японії, влада КНДР використала дві балістичні ракети.

Зазначається, що перша ракета досягла висоти близько 100 км і пролетіла близько 400 км. Друга – на висоті 50 км пролетіла близько 350 км.

"Уряд Японії висловив протест Північній Кореї через ці запуски", – пише Kyodo.

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Нагадаємо: Північнокорейське інформаційне агентство ЦТАК у неділю підтвердило здійснення напередодні випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної долетіти до території США, що стало першим таким пуском у 2023 році.