Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря

Понедельник, 20 февраля 2023, 02:33
иллюстративное ФОТО GETTY IMAGES

Северная Корея осуществила в понедельник запуск двух баллистических ракет.

Источник: AFP, Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, Kyodo

Детали: В понедельник Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Восточного моря.

Это произошло на следующий день после того, как Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с привлечением бомбардировщиков B-1B в ответ на запуск северокорейской ракеты большой дальности.

По данным Министерства обороны Японии, власти КНДР использовали две баллистические ракеты.

Отмечается, что первая ракета достигла высоты около 100 км и пролетела около 400 км. Вторая - на высоте 50 км пролетела около 350 км.

"Правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за этих запусков", - пишет Kyodo.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Северокорейское информационное агентство ЦТАК в воскресенье подтвердило осуществление накануне испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США, что стало первым таким пуском в 2023 году.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Северная Корея
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Лидер Китая планирует визит в Москву – СМИ

Все новости...
Северная Корея
Генсек НАТО подтвердил, что КНДР помогает РФ ракетами, несмотря на отрицание Москвы и Пхеньяна
Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея стоит "на одном поле боя" с Россией
США и Япония договорились совместно противодействовать угрозам со стороны Китая и Северной Кореи
Последние новости
02:50
обновлено в 02:50В Днепре и Сумах прогремели взрывы – СМИ
01:58
Глава ВС заявил, что заместитель Ермака навредил судебной реформе. Тот отверг обвинения
00:55
Обстрелы Сумщины: за сутки − почти 80 "прилетов"
00:28
В Мариуполе прогремели 11 взрывов – мэрия
23:57
Парламент Венгрии утвердит вступление Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта - СМИ
23:51
Заявления Минобороны РФ – плевок в сторону "Вагнера": у Пригожина обостряется конфликт с Шойгу и Ко
23:31
СМИ узнали подробности новых санкций США к годовщине полномасштабного вторжения РФ
23:13
Зеленский собирал Ставку: Залужный доложил об общей ситуации на фронте
23:05
В Конгрессе США видят "импульс" к предоставлению Украине истребителей и ATACMS
23:02
В Бельгии начали расследование из-за российского шпионского судна
Все новости...