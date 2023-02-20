Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря

Северная Корея осуществила в понедельник запуск двух баллистических ракет.

Источник: AFP, Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, Kyodo

Детали: В понедельник Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении Восточного моря.

Это произошло на следующий день после того, как Южная Корея и США провели совместные воздушные учения с привлечением бомбардировщиков B-1B в ответ на запуск северокорейской ракеты большой дальности.

По данным Министерства обороны Японии, власти КНДР использовали две баллистические ракеты.

Отмечается, что первая ракета достигла высоты около 100 км и пролетела около 400 км. Вторая - на высоте 50 км пролетела около 350 км.

"Правительство Японии выразило протест Северной Корее из-за этих запусков", - пишет Kyodo.

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Напомним: Северокорейское информационное агентство ЦТАК в воскресенье подтвердило осуществление накануне испытания межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до территории США, что стало первым таким пуском в 2023 году.