Для виїзду з Бердянська окупанти запроваджують перепустки – ЦНС
Понеділок, 20 лютого 2023, 03:54
У Бердянську окупаційна влада запроваджує нові правила виїзду з міста, з 1 березня для цього вводять перепустки.
Джерело: Центр національного спротиву
Деталі: У ЦНС повідомляють, що окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста. За даними спротиву, такі правила загарбники впроваджують, аби припинити партизанську діяльність.
Дослівно: "З 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної влади у Бердянську, які фактично закривають виїзд з міста.
Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження".
"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними".