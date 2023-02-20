Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Для виїзду з Бердянська окупанти запроваджують перепустки – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 20 лютого 2023, 03:54
Бердянськ, фото Євгена Руденка, УП

У Бердянську окупаційна влада запроваджує нові правила виїзду з міста, з 1 березня для цього вводять перепустки.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС повідомляють, що окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста. За даними спротиву, такі правила загарбники впроваджують, аби припинити партизанську діяльність.

Дослівно: "З 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної влади у Бердянську, які фактично закривають виїзд з міста.

Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження".

"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними".

Підтримайте УП на Patreon

Теми: Бердянськокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN

Італія підтримує "формулу миру" і зближення України з НАТО і ЄС – декларація

оновлено від 20.35Італія передає Україні системи ППО SAMP/T, Spada і Skyguard

Зеленський відповів Берлусконі: Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна

відеоБайден у Польщі: Росія ніколи не переможе Україну

Глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана російською фразою: "Иди на х*й"

Усі новини...
Бердянськ
У Бердянську палає база відпочинку, де був шпиталь росіян – міськрада
У Бердянську окупанти пострілами розігнали пенсіонерів, які добивалися виплат
У Бердянську було влучання в аеродром, знищено 100 окупантів – МВА
Останні новини
03:53
Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN
02:50
оновлено о 02:50У Дніпрі і Сумах прогриміли вибухи – ЗМІ
01:58
Голова ВС заявив, що заступник Єрмака зашкодив судовій реформі. Той відкинув звинувачення
00:55
Обстріли Сумщини: за добу – майже 80 "прильотів"
00:28
У Маріуполі пролунали 11 вибухів – мерія
23:57
Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня – ЗМІ
23:51
Заяви Міноборони РФ – плювок у бік "Вагнера": у Пригожина загострюється конфлікт з Шойгу і Ко  
23:31
ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій США до річниці повномасштабного вторгнення РФ
23:13
Зеленський збирав Ставку: Залужний доповів про загальну ситуацію на фронті
23:05
У Конгресі США бачать "імпульс" до надання Україні винищувачів і ATACMS
Усі новини...