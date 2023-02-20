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Для виїзду з Бердянська окупанти запроваджують перепустки – ЦНС

Ольга Глущенко Понеділок, 20 лютого 2023, 02:54
Для виїзду з Бердянська окупанти запроваджують перепустки – ЦНС
Бердянськ, фото Євгена Руденка, УП

У Бердянську окупаційна влада запроваджує нові правила виїзду з міста, з 1 березня для цього вводять перепустки.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: У ЦНС повідомляють, що окупанти змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста. За даними спротиву, такі правила загарбники впроваджують, аби припинити партизанську діяльність.

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Дослівно: "З 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної влади у Бердянську, які фактично закривають виїзд з міста.

Ворог не контролює ситуацію в місті, тому вводить нові обмеження".

"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними".

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Теми: Бердянськокупація
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