Для выезда из Бердянска оккупанты вводят пропуска – ЦНС

В Бердянске оккупационные власти вводят новые правила выезда из города, с 1 марта для этого вводят пропуска.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС сообщают, что оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города. По данным сопротивления, такие правила захватчики внедряют, чтобы прекратить партизанскую деятельность.

Дословно: "С 1 марта вступают в силу новые правила оккупационной власти в Бердянске, которые фактически закрывают выезд из города.

Враг не контролирует ситуацию в городе, поэтому вводит новые ограничения".

"Фактически это означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными".