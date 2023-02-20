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Для выезда из Бердянска оккупанты вводят пропуска – ЦНС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 02:54
Для выезда из Бердянска оккупанты вводят пропуска – ЦНС
Бердянск, фото Евгения Руденко, УП

В Бердянске оккупационные власти вводят новые правила выезда из города, с 1 марта для этого вводят пропуска.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: В ЦНС сообщают, что оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города. По данным сопротивления, такие правила захватчики внедряют, чтобы прекратить партизанскую деятельность.

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Дословно: "С 1 марта вступают в силу новые правила оккупационной власти в Бердянске, которые фактически закрывают выезд из города.

Враг не контролирует ситуацию в городе, поэтому вводит новые ограничения".

"Фактически это означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными".

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Темы: Бердянскоккупация
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