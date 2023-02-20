Для выезда из Бердянска оккупанты вводят пропуска – ЦНС
Понедельник, 20 февраля 2023, 03:54
В Бердянске оккупационные власти вводят новые правила выезда из города, с 1 марта для этого вводят пропуска.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: В ЦНС сообщают, что оккупанты заставляют оформлять пропуска для передвижения за пределы города. По данным сопротивления, такие правила захватчики внедряют, чтобы прекратить партизанскую деятельность.
Дословно: "С 1 марта вступают в силу новые правила оккупационной власти в Бердянске, которые фактически закрывают выезд из города.
Враг не контролирует ситуацию в городе, поэтому вводит новые ограничения".
"Фактически это означает запрет для выезда всем, кого россияне считают не лояльными".