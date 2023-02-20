Через сильні зливи у Бразилії – понад 20 загиблих, десятки зниклих безвісти

Щонайменше 26 людей загинули в двох містах на півночі бразильського штату Сан-Паулу в результаті повеней і зсувів.

Джерело: The Associated Press із посиланням на владу штату

Деталі: Мерія Сан-Себастьяо підтвердила загибель 25 осіб, а мер Убатуби повідомив, що загинула 7-річна дівчинка.

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Міста Сан-Себастьяо, Убатуба, Ільябела і Бертіога, які найбільше постраждали і зараз перебувають у стані стихійного лиха, скасували свої карнавальні святкування, оскільки рятувальні команди намагаються знайти зниклих безвісти, поранених і загиблих під завалами.

Мер Сан-Себастьяо повідомив, що десятки людей вважаються зниклими безвісти і що 50 будинків обвалилися в місті через зсуви.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва повідомив у Твіттері, що відвідає регіон у понеділок.

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У заяві уряду штату Сан-Паулу йдеться, що кількість опадів у регіоні перевищила 600 міліметрів за один день.

За даними уряду штату, лише в Бертіозі за цей період випало 687 міліметрів.

Видання нагадує, що північне узбережжя штату часто Сан-Паулу є місцем проведення карнавалу для заможних туристів, які воліють триматися подалі від масових вуличних вечірок у великих містах.