Из-за сильных ливней в Бразилии – более 20 погибших, десятки пропавших без вести

По меньшей мере, 26 человек погибли в двух городах на севере бразильского штата Сан-Паулу в результате наводнений и оползней.

Источник: The Associated Press со ссылкой на власти штата

Детали: Мэрия Сан-Себастьяо подтвердила гибель 25 человек, а мэр Убатубы сообщил, что погибла 7-летняя девочка.

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Города Сан-Себастьяо, Убатуба, Ильябела и Бертиога, которые больше всего пострадали и сейчас находятся в состоянии стихийного бедствия, отменили свои карнавальные празднования, поскольку спасательные команды пытаются найти пропавших без вести, раненых и погибших под завалами.

Мэр Сан-Себастьяо сообщил, что десятки людей считаются пропавшими без вести и что 50 домов обрушились в городе из-за оползней.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в Твиттере, что посетит регион в понедельник.

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В заявлении правительства штата Сан-Паулу говорится, что количество осадков в регионе превысило 600 миллиметров за один день.

По данным правительства штата, только в Бертиози за этот период выпало 687 миллиметров.

Издание напоминает, что северное побережье штата часто Сан-Паулу является местом проведения карнавала для состоятельных туристов, которые предпочитают держаться подальше от массовых уличных вечеринок в крупных городах.