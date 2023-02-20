Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за сильных ливней в Бразилии – более 20 погибших, десятки пропавших без вести

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 04:37
иллюстративное фото Getty Images

По меньшей мере, 26 человек погибли в двух городах на севере бразильского штата Сан-Паулу в результате наводнений и оползней.

Источник: The Associated Press со ссылкой на власти штата

Детали: Мэрия Сан-Себастьяо подтвердила гибель 25 человек, а мэр Убатубы сообщил, что погибла 7-летняя девочка.

Города Сан-Себастьяо, Убатуба, Ильябела и Бертиога, которые больше всего пострадали и сейчас находятся в состоянии стихийного бедствия, отменили свои карнавальные празднования, поскольку спасательные команды пытаются найти пропавших без вести, раненых и погибших под завалами.

Мэр Сан-Себастьяо сообщил, что десятки людей считаются пропавшими без вести и что 50 домов обрушились в городе из-за оползней.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил в Твиттере, что посетит регион в понедельник.

В заявлении правительства штата Сан-Паулу говорится, что количество осадков в регионе превысило 600 миллиметров за один день.

ВИДЕО ДНЯ

По данным правительства штата, только в Бертиози за этот период выпало 687 миллиметров.

Издание напоминает, что северное побережье штата часто Сан-Паулу является местом проведения карнавала для состоятельных туристов, которые предпочитают держаться подальше от массовых уличных вечеринок в крупных городах.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Бразилиястихийное бедствие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Все новости...
Бразилия
США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ
Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины - СМИ
Бразильский трамп. Что стоит за штурмом правительственного квартала в Бразилии
Последние новости
04:32
Кулеба: Работаем над созданием авиакоалиции
03:53
Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN
02:50
обновлено в 02:50В Днепре и Сумах прогремели взрывы – СМИ
01:58
Глава ВС заявил, что заместитель Ермака навредил судебной реформе. Тот отверг обвинения
00:55
Обстрелы Сумщины: за сутки − почти 80 "прилетов"
00:28
В Мариуполе прогремели 11 взрывов – мэрия
23:57
Парламент Венгрии утвердит вступление Швеции и Финляндии в НАТО 1 марта - СМИ
23:51
Заявления Минобороны РФ – плевок в сторону "Вагнера": у Пригожина обостряется конфликт с Шойгу и Ко
23:31
СМИ узнали подробности новых санкций США к годовщине полномасштабного вторжения РФ
23:13
Зеленский собирал Ставку: Залужный доложил об общей ситуации на фронте
Все новости...