Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом – ЗМІ

Понеділок, 20 лютого 2023, 06:22
Фото: Getty Images

Щоб закріпити успіх на полі бою, Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Байдена закликала команду президента України Володимира Зеленського закріпити свої здобутки, завдавши контрудару.

"За словами чиновників, Білий дім також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно", – пише Politico і додає, що є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".

У матеріалі також зазначається, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з її президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО.

Там він, ймовірно, загострить увагу на необхідності Заходу тримати курс на Україну.

Проте, як ідеться у виданні, незважаючи на успіхи України, "Росія все ще контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження".

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: СШАвійнаУкраїнаконтрнаступ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN

Італія підтримує "формулу миру" і зближення України з НАТО і ЄС – декларація

оновлено від 20.35Італія передає Україні системи ППО SAMP/T, Spada і Skyguard

Зеленський відповів Берлусконі: Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна

відеоБайден у Польщі: Росія ніколи не переможе Україну

Глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана російською фразою: "Иди на х*й"

Усі новини...
США
Китай перетне "червону лінію", надавши летальну зброю Росії – постпред США в ООН
США мають докази того, що Китай може надати РФ летальну військову допомогу – Блінкен
98-річний експрезидент США Джиммі Картер відмовився від подальшого лікування
Останні новини
06:29
США нададуть Україні керовані бомби з радіусом дії понад 70 км – ЗМІ
05:45
ISW пояснив, чому Путін сказав у посланні так мало конкретики про війну в Україні
04:32
Кулеба: Працюємо над створенням авіакоаліції
03:53
Під час візиту Байдена до Києва РФ здійснила невдалий запуск ракети "Сармат" – CNN
02:50
оновлено о 02:50У Дніпрі і Сумах прогриміли вибухи – ЗМІ
01:58
Голова ВС заявив, що заступник Єрмака зашкодив судовій реформі. Той відкинув звинувачення
00:55
Обстріли Сумщини: за добу – майже 80 "прильотів"
00:28
У Маріуполі пролунали 11 вибухів – мерія
23:57
Парламент Угорщини затвердить вступ Швеції та Фінляндії в НАТО 1 березня – ЗМІ
23:51
Заяви Міноборони РФ – плювок у бік "Вагнера": у Пригожина загострюється конфлікт з Шойгу і Ко  
Усі новини...