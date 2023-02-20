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Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом – ЗМІ

Понеділок, 20 лютого 2023, 05:22
Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом – ЗМІ
Фото: Getty Images

Щоб закріпити успіх на полі бою, Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Байдена закликала команду президента України Володимира Зеленського закріпити свої здобутки, завдавши контрудару.

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"За словами чиновників, Білий дім також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно", – пише Politico і додає, що є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".

У матеріалі також зазначається, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з її президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО.

Там він, ймовірно, загострить увагу на необхідності Заходу тримати курс на Україну.

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Проте, як ідеться у виданні, незважаючи на успіхи України, "Росія все ще контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження".

Теми: СШАвійнаУкраїнаконтрнаступ
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