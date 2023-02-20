Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом – ЗМІ

Щоб закріпити успіх на полі бою, Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація Байдена закликала команду президента України Володимира Зеленського закріпити свої здобутки, завдавши контрудару.

"За словами чиновників, Білий дім також рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно", – пише Politico і додає, що є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".

У матеріалі також зазначається, що Байден вирушить до Польщі, щоб зустрітися з її президентом Анджеєм Дудою та лідерами НАТО.

Там він, ймовірно, загострить увагу на необхідності Заходу тримати курс на Україну.

Проте, як ідеться у виданні, незважаючи на успіхи України, "Росія все ще контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження".