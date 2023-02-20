Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением – СМИ

Чтобы закрепить успех на поле боя, Белый дом призывает Украину не медлить с контрнаступлением.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что администрация Байдена призвала команду президента Украины Владимира Зеленского закрепить свои достижения, нанеся контрудар.

"По словам чиновников, Белый дом также рекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению уже сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают беспрепятственно", - пишет Politico и добавляет, что есть опасения, что "поддержка со стороны европейских соседей Украины может стать ограниченной".

В материале также отмечается, что Байден отправится в Польшу, чтобы встретиться с ее президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО.

Там он, вероятно, заострит внимание на необходимости Запада держать курс на Украину.

Однако, как говорится в издании, несмотря на успехи Украины, "Россия все еще контролирует почти 20 процентов территории Украины, и конфликт замедлился до жестокой войны на истощение".