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Сили оборони вдарили по 20 районах зосередження ворога – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 20 лютого 2023, 06:52
українські військові, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відбили ворожі атаки у трьох областях і завдали ударів по 20 районах зосередження окупантів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках".

"Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію".

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних  та 25 авіаційних ударів (Луганська, Донецька та Запорізька область). Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Крім того, ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка - Сумської, а також Стрілеча, Стариця,  Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.

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На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках  окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької.

На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах противника.

Також українські захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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