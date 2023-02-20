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Силы обороны ударили по 20 районам сосредоточения врага – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 05:52
Силы обороны ударили по 20 районам сосредоточения врага – сводка
украинские военные, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны отбили вражеские атаки в трех областях и нанесли удары по 20 районам сосредоточения оккупантов.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".

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"Российские оккупанты всеми способами осуществляют давление на гражданское население на временно захваченных территориях. В отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, которых подозревают в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 25 авиационных ударов (Луганская, Донецкая и Запорожская область). Осуществил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Васильевка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

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Кроме того, вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запселье и Покровка - Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Белогоровка и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Великая Новоселка, Временка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки - Запорожской.

На Херсонском направлении огневому воздействию подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков на Николаевщине. Пострадали мирные люди.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, 7 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также еще 2 удара - по другим важным объектам противника.

Также украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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