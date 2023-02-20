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Зеленський про скандальні заяви Берлусконі: можемо надіслати йому горілки

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 06:42
Зеленський про скандальні заяви Берлусконі: можемо надіслати йому горілки
Зеленський, фото з twitter ЄП

Президент Володимир Зеленський жартівливо відповів на заяви лідера партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі та заявив, що прем'єр-міністр Джорджія Мелоні зуміє зберегти єдність свого уряду.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera.

"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, треба йому теж щось надіслати. Він любить горілку? У нас в Україні дуже хороша якість, якщо він хоче, що йому її надішлемо", - сказав Зеленський.

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Президент не просто так згадав про горілку. Після того, як уряд Джорджії  Мелоні прийшов до влади в Італії, з'явився аудіозапис, в якому Берлусконі сказав, що "Путін надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже милого листа. Я відповів пляшками "Ламбруско" і не менш милим листом. Мене оголосили одним п'яти його справжніх друзів".

Зеленський наголосив, що для України дуже важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, яку з великими зусиллями вдалося здобути всупереч інтенсивній дезінформаційній кампанії Кремля.

"Я вважаю, що частина нашої слабкості пов'язана з роботою російської пропаганди. Саме тому я особисто з першого дня вторгнення створив систему безперервної комунікації для надання правдивої версії фактів. З моменту російського вторгнення в Крим і на Донбас ми бачимо, що прибуттю танків передує кампанія з розповсюдження фейкових новин. Ми вважаємо, що підтримка Італії є надзвичайно важливою для забезпечення підтримки інших країн, і це також стосується єдності Європи, де Італія відіграє провідну роль в економічній, соціальній та політичній сферах. Однак я впевнений: Джорджія - сильна жінка, яка зможе зберегти єдність свого уряду", - сказав він.

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За даними ЗМІ, Мелоні приїде з візитом до Києва 21 лютого.

Як повідомлялося, Берлусконі, коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

Він заявив, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.

В МЗС на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України.

Пізніше Берлусконі заявив, що завжди був на боці українського народу.

Теми: ЗеленськийІталія
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