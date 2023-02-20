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Зеленский о скандальных заявлениях Берлускони: можем прислать ему водки

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 06:42
Зеленский о скандальных заявлениях Берлускони: можем прислать ему водки
Зеленский, фото из twitter ЕП

Президент Владимир Зеленский шутливо ответил на заявления лидера партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и заявил, что премьер-министр Джорджия Мелони сумеет сохранить единство своего правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, возможно, надо ему тоже что-то послать. Он любит водку? У нас в Украине очень хорошее качество, если он хочет, то мы ему ее пришлем", - сказал Зеленский.

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Президент не просто так вспомнил о водке. После того, как правительство Джорджии Мелони пришло к власти в Италии, появилась аудиозапись, в которой Берлускони сказал, что "Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками "Ламбруско" и не менее милым письмом. Меня объявили одним из пяти его настоящих друзей".

Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важно не потерять поддержку Италии и других стран, которую с большими усилиями удалось получить вопреки интенсивной дезинформационной кампании Кремля.

"Я считаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Именно поэтому я лично с первого дня вторжения создал систему непрерывной коммуникации для предоставления правдивой версии фактов. С момента российского вторжения в Крым и на Донбасс мы видим, что прибытию танков предшествует кампания по распространению фейковых новостей. Мы считаем, что поддержка Италии чрезвычайно важна для обеспечения поддержки других стран, и это также касается единства Европы, где Италия играет ведущую роль в экономической, социальной и политической сферах. Однако я уверен: Джорджя - сильная женщина, которая сможет сохранить единство своего правительства", - сказал он.

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По данным СМИ, Мелони приедет с визитом в Киев 21 февраля.

Как сообщалось, Берлускони, комментируя встречу премьер-министра Италии и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

В МИД на это заявили, что распространяя российскую пропаганду, экс-премьер Италии поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины.

Темы: ЗеленскийИталия
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