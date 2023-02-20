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Захисники за добу знищили 820 окупантів, ворожий літак і 6 танків

Ольга Глущенко Понеділок, 20 лютого 2023, 07:57
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу Сили оборони знищили ще 820 окупантів, ворожий літак, 6 танків та іншу техніку окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу 143680 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3316 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6553 (+8) од,
  • артилерійських систем – 2334 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
  • літаків – 299 (+1) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2018 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 225 (+1).

"Дані уточнюються" – додають у штабі.

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Теми: війнаГенштаб
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