Защитники за сутки уничтожили 820 оккупантов, вражеский самолет и 6 танков
Понедельник, 20 февраля 2023, 06:57
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 820 оккупантов, вражеский самолет, 6 танков и другую технику оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.23 ориентировочно составили:
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- личного состава 143680 (+820) человек ликвидировано,
- танков - 3316 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 6553 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2334 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+2) ед,
- средства ПВО - 243 (+0) ед,
- самолетов - 299 (+1) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2018 (+2),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5209 (+13) ед,
- специальная техника - 225 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в штабе.