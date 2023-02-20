В День пам'яті героїв Небесної сотні Залужний нагадав про цінності, за які ми воюємо
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні нагадав про цінності, за які воюють українці та висловив упевненість у перемозі.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: "Сьогодні вся країна вшановує памʼять героїв Небесної сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо".
Деталі: Він нагадав, що тоді, на зламі 2013 – 2014 років, українці зробили свій цивілізаційний вибір.
За словами Залужного, прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022 року цей фронт розтягнувся на понад 3 000 км.
"Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Довідково: День пам’яті героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні".