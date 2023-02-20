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В День пам'яті героїв Небесної сотні Залужний нагадав про цінності, за які ми воюємо

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 лютого 2023, 08:16
ВАЛЕРІЙ ЗАЛУЖНИЙ, GETTY IMAGES

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в День вшанування пам'яті героїв Небесної сотні нагадав про цінності, за які воюють українці та висловив упевненість у перемозі.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Сьогодні вся країна вшановує памʼять героїв Небесної сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо".

 

Деталі: Він нагадав, що тоді, на зламі 2013 – 2014 років, українці зробили свій цивілізаційний вибір.

За словами Залужного, прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022 року цей фронт розтягнувся на понад 3 000 км.

"Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Довідково: День пам’яті героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні".

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Теми: ЗалужнийМайданвійна
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