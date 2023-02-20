В День памяти героев Небесной сотни Залужный напомнил о ценностях, за которые мы воюем

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти героев Небесной сотни напомнил о ценностях, за которые воюют украинцы и выразил уверенность в победе.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Сегодня вся страна чтит память героев Небесной сотни. Это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем".

Детали: Он напомнил, что тогда, на рубеже 2013 - 2014 годов, украинцы сделали свой цивилизационный выбор.

По словам Залужного, прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу пошли на фронт. С 24 февраля 2022 года этот фронт растянулся на более чем 3 000 км.

"Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Справочно: День памяти героев Небесной сотни отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу президента от 11 февраля 2015 года № 69/2015 "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти героев Небесной сотни".