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Глава МЗС Італії: у нас ніхто не дивиться російські телеканали, 99% людей — за Україну

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 07:30
Глава МЗС Італії: у нас ніхто не дивиться російські телеканали, 99% людей — за Україну
Антоніно Таяні, скриншот

Російська пропаганда не становить жодних проблем для Італії, адже жителі країни не дивляться російське телебачення та підтримують Україну.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніно Таяні на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"99% італійців підтримують Україну. Як на мене, російська пропаганда не існує в моїй країні, це не є проблемою", - сказав Таяні, відповідаючи на запитання про вплив російської пропаганди та дезінформації на італійське суспільство.

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На зауваження про те, що російські телеканали доступні для перегляду в Італії, міністр запевнив, що їх ніхто не дивиться: "Ми не близькі до Росії. Ніхто не дивиться російського телебачення, не читає російських газет. Це не проблема для нас".

Таяні також нагадав про відданість Італії боротьбі з російськими олігархами, зокрема у фінансовій сфері.

Нагадаємо, Європейська народна партія скасувала заплановану зустріч консервативних політиків у Неаполі після нещодавніх коментарів колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі про Україну.

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Теми: ІталіяпропагандаРосіяУкраїна
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