Глава МИД Италии: у нас никто не смотрит российские телеканалы, 99% людей - за Украину

Российская пропаганда не представляет никаких проблем для Италии, ведь жители страны не смотрят российское телевидение и поддерживают Украину.

Об этом сказал министр иностранных дел Италии Антонино Таяни на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"99% итальянцев поддерживают Украину. Как по мне, российская пропаганда не существует в моей стране, это не является проблемой", - сказал Таяни, отвечая на вопрос о влиянии российской пропаганды и дезинформации на итальянское общество.

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На замечание о том, что российские телеканалы доступны для просмотра в Италии, министр заверил, что их никто не смотрит: "Мы не близки к России. Никто не смотрит российского телевидения, не читает российских газет. Это не проблема для нас".

Таяни также напомнил о приверженности Италии борьбе с российскими олигархами, в частности в финансовой сфере.

Напомним, Европейская народная партия отменила запланированную встречу консервативных политиков в Неаполе после недавних комментариев бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони об Украине.