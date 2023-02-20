КНДР вдруге за останні дні запустила дві балістичні ракети

Північна Корея вдруге за останні дні здійснила пуски балістичних ракет у Японське море.

Про це повідомляє Yonhap, пише "Європейська правда".

Військові Південної Кореї вважають, що це були дві балістичні ракети малої дальності. Пуски, вочевидь, є реакцією на початок спільних корейсько-американських навчань, які стартували у відповідь на перший у 2023 році запуск КНДР ракети великої дальності.

В Об’єднаному комітеті начальників штабів повідомили, що пуски зафіксували з району Сухонь у Південній провінції Пхьонан одразу після 7 ранку, ракети пролетіли 390 і 340 км відповідно.

ДержЗМІ КНДР невдовзі підтвердило пуски, заявивши, що ракети подолали 395 і 337 км відповідно.

Раніше у грудні 2022 року лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв, що їхня нова пускова установка калібру 600 мм уможливлює запуск тактичних ядерних боєголовок та дозволить діставати до всіх районів Південної Кореї.

У Сеулі назвали пуски провокацією, що шкодить миру та стабільності у регіоні і загалом.

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У неділю 19 лютого Південна Корея та США провели спільні навчання із залученням американських бомбардувальників та південнокорейських F-35A - у відповідь на запуск КНДР у суботу міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15. Цього тижня плануються також інші навчання, спрямовані на стримування ядерних загроз від КНДР.