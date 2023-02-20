Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КНДР второй раз за последние дни запустила две баллистические ракеты

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 07:54
КНДР второй раз за последние дни запустила две баллистические ракеты
скриншот

Северная Корея второй раз за последние дни осуществила пуски баллистических ракет в Японское море.

Об этом сообщает Yonhap, пишет "Европейская правда".

Военные Южной Кореи считают, что это были две баллистические ракеты малой дальности. Пуски, очевидно, являются реакцией на начало совместных корейско-американских учений, которые стартовали в ответ на первый в 2023 году запуск КНДР ракеты большой дальности.

Реклама:

В Объединенном комитете начальников штабов сообщили, что пуски зафиксировали из района Сухонь в Южной провинции Пхёнан сразу после 7 утра, ракеты пролетели 390 и 340 км соответственно.

ГосСМИ КНДР вскоре подтвердило пуски, заявив, что ракеты преодолели 395 и 337 км соответственно.

Ранее в декабре 2022 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что их новая пусковая установка калибра 600 мм делает возможным запуск тактических ядерных боеголовок и позволит доставать до всех районов Южной Кореи.

ВИДЕО ДНЯ

В Сеуле назвали пуски провокацией, которая вредит миру и стабильности в регионе и в целом.

В воскресенье 19 февраля Южная Корея и США провели совместные учения с участием американских бомбардировщиков и южнокорейских F-35A - в ответ на запуск КНДР в субботу межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. На этой неделе планируются также другие учения, направленные на сдерживание ядерных угроз от КНДР.

Темы: КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
КНДР
КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Госдеп: Россия стремится нарастить военное сотрудничество с КНДР
Последние новости
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в двух районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
Все новости...
Реклама: