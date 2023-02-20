Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР второй раз за последние дни запустила две баллистические ракеты

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 08:54
скриншот

Северная Корея второй раз за последние дни осуществила пуски баллистических ракет в Японское море.

Об этом сообщает Yonhap, пишет "Европейская правда".

Военные Южной Кореи считают, что это были две баллистические ракеты малой дальности. Пуски, очевидно, являются реакцией на начало совместных корейско-американских учений, которые стартовали в ответ на первый в 2023 году запуск КНДР ракеты большой дальности.

В Объединенном комитете начальников штабов сообщили, что пуски зафиксировали из района Сухонь в Южной провинции Пхёнан сразу после 7 утра, ракеты пролетели 390 и 340 км соответственно.

ГосСМИ КНДР вскоре подтвердило пуски, заявив, что ракеты преодолели 395 и 337 км соответственно.

Ранее в декабре 2022 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что их новая пусковая установка калибра 600 мм делает возможным запуск тактических ядерных боеголовок и позволит доставать до всех районов Южной Кореи.

В Сеуле назвали пуски провокацией, которая вредит миру и стабильности в регионе и в целом.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье 19 февраля Южная Корея и США провели совместные учения с участием американских бомбардировщиков и южнокорейских F-35A - в ответ на запуск КНДР в субботу межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. На этой неделе планируются также другие учения, направленные на сдерживание ядерных угроз от КНДР.

Поддержите УП на Patreon

Темы: КНДР
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Все новости...
КНДР
КНДР показала рекордное количество ядерных ракет на ночном параде
Сестра Ким Чен Ына: Северная Корея стоит "на одном поле боя" с Россией
США передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием
Последние новости
08:39
На Донетчине россияне за сутки убили одного мирного жителя и одного ранили - ОВА
08:27
Путин отменил свой указ, предусматривавший сближение с ЕС и США и уважение суверенитета Молдовы
08:12
Защитники уже убили больше 145 тыс. оккупантов, за сутки уничтожено 620 захватчиков
07:55
фото, видеоМасштабный пожар в РФ: в Красноярске горит склад холодильников
07:15
Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированном юге – Генштаб
06:55
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 7 населенных пунктов – сводка
06:29
США предоставят Украине управляемые бомбы с радиусом действия более 70 км – СМИ
05:45
ISW объяснил, почему Путин сказал в послании так мало конкретики о войне в Украине
04:32
Кулеба: Работаем над созданием авиакоалиции
03:53
Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN
Все новости...