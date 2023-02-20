КНДР второй раз за последние дни запустила две баллистические ракеты

Северная Корея второй раз за последние дни осуществила пуски баллистических ракет в Японское море.

Об этом сообщает Yonhap, пишет "Европейская правда".

Военные Южной Кореи считают, что это были две баллистические ракеты малой дальности. Пуски, очевидно, являются реакцией на начало совместных корейско-американских учений, которые стартовали в ответ на первый в 2023 году запуск КНДР ракеты большой дальности.

В Объединенном комитете начальников штабов сообщили, что пуски зафиксировали из района Сухонь в Южной провинции Пхёнан сразу после 7 утра, ракеты пролетели 390 и 340 км соответственно.

ГосСМИ КНДР вскоре подтвердило пуски, заявив, что ракеты преодолели 395 и 337 км соответственно.

Ранее в декабре 2022 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявлял, что их новая пусковая установка калибра 600 мм делает возможным запуск тактических ядерных боеголовок и позволит доставать до всех районов Южной Кореи.

В Сеуле назвали пуски провокацией, которая вредит миру и стабильности в регионе и в целом.

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В воскресенье 19 февраля Южная Корея и США провели совместные учения с участием американских бомбардировщиков и южнокорейских F-35A - в ответ на запуск КНДР в субботу межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15. На этой неделе планируются также другие учения, направленные на сдерживание ядерных угроз от КНДР.