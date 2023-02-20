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Британська розвідка: на армію РФ зростає тиск з вимогою успіхів до річниці великої війни

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 09:00
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Найближчим часом на російських військових очікувано зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь "перемоги" до річниці повномасштабної війни, але таких успіхів немає. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого.

Аналітики розвідки зазначають, що російські війська намагаються наступати на кількох напрямках на сході: під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом. 

Росіяни при цьому зазнають великих втрат, особливо під Бахмутом і Вугледаром. "Зокрема, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є неефективними у бою", - зазначають в огляді.

Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові РФ опиняються під все жорсткішим політичним тиском.

"Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута "під річницю" незалежно від реального стану справ. Якщо ж весняний наступ РФ закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме", - додають в огляді. 

У попередньому огляді розвідка Британії поділилася припущеннями щодо використання Росією повітряних куль, які почали помічати над Україною в середині лютого.  

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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