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Британская разведка: на армию РФ растет давление с требованием успехов к годовщине большой войны

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 09:00
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В ближайшее время на российских военных ожидаемо будет расти политическое давление с требованием продемонстрировать какие-то "победы" к годовщине полномасштабной войны, но таких успехов нет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 20 февраля.

Аналитики разведки отмечают, что российские войска пытаются наступать на нескольких направлениях на востоке: под Угледаром, в районе Кременной и под Бахмутом.

Россияне при этом несут большие потери, особенно под Бахмутом и Угледаром. "В частности, названные элитными 155-я бригада и 40-я бригада морской пехоты понесли очень большие потери под Угледаром и, скорее всего, являются неэффективными в бою", - отмечают в обзоре.

Аналитики предполагают, что с приближением годовщины начала полномасштабной войны военные РФ оказываются под все более жестким политическим давлением.

"Может быть так, что Россия заявит о захвате Бахмута "под годовщину" независимо от реального положения дел. Если же весеннее наступление РФ закончится ничем, напряжение внутри руководства России явно будет расти", - добавляют в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Британии поделилась предположениями относительно использования Россией воздушных шаров, которые начали замечать над Украиной в середине февраля.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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