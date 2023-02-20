Моравецький обговорить з Байденом посилення контингенту військ США у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький обговорить із президентом США Джо Байденом можливість збільшення присутності американських військ у Польщі і надання їм більш постійного характеру дислокації.

Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS, пише "Європейська правда".

"Ми перебуваємо в процесі обговорення з адміністрацією президента Байдена про те, щоб зробити присутність військ більш постійною і збільшити їхню кількість", - сказав Моравецький.

"Я також дуже вдячний за відправку нових систем Patriot та іншої найсучаснішої зброї і боєприпасів, тому що це також певною мірою є підтвердженням присутності солдатів, але, звичайно, ці дві речі йдуть в тандемі", - сказав він.

Сполучені Штати посилили свою військову присутність у Польщі після російського вторгнення і в даний час мають близько 11 000 військовослужбовців на ротації.

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та східноєвропейськими союзниками і говоритиме про Україну.

Також з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Володимир Зеленський на останні питання про це ухилявся від відповіді.