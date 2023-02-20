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Моравецкий обсудит с Байденом усиление контингента войск США в Польше

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 09:07
МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ. ФОТО С ЕГО FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудит с президентом США Джо Байденом возможность увеличения присутствия американских войск в Польше и предоставления им более постоянного характера дислокации.

Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, пишет "Европейская правда".

"Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента Байдена о том, чтобы сделать присутствие войск более постоянным и увеличить их количество", - сказал Моравецкий.

"Я также очень благодарен за отправку новых систем Patriot и другого современного оружия и боеприпасов, потому что это также в определенной степени является подтверждением присутствия солдат, но, конечно, эти две вещи идут в тандеме", - сказал он.

Соединенные Штаты усилили свое военное присутствие в Польше после российского вторжения в Украину, и в настоящее время размещают около 11 000 военнослужащих на ротации.

Байден посетит Польшу 20-22 февраля. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и восточноевропейскими союзниками и будет говорить об Украине.

Также появлялись слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Владимир Зеленский на последние вопросы об этом уклонялся от ответа.

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Темы: ПольшаСША
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