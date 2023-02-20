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У Туреччині нарахували 118 тисяч будівель, знищених землетрусом

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 09:30
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Кількість будівель у Туреччині, які після землетрусу 6 лютого зруйновані або дуже серйозно пошкоджені, досягає 118 тисяч.

Як повідомляє Anadolu, про це заявив міністр з питань довкілля, урбанізації та клімату Мурат Курум, пише "Європейська правда".

Серйозно пошкоджених будівель у зоні землетрусу нарахували 118 тисяч. 

"Ми визначили, що близько 412 тисяч секцій у 118 тисячах будівель зруйновані, підлягають знесенню або серйозно пошкоджені", - заявив він. 

Міністр також анонсував "найбільшу в історії республіки кампанію" з будівництва нового житла, яке має бути безпечнішим в умовах сейсмічної зони. 

"Ми вже заявляли, що почнемо на початку березня спорудження 30 тисяч будинків, і, сподіваюся, цю цифру вдасться збільшити", - додав він. 

Нагадаємо, раніше турецька влада анонсувала масштабне розслідування і почала масові арешти забудовників та підрядників, чиї будівлі не витримали поштовхів і цілковито зруйнувалися. 

ВІДЕО ДНЯ

Підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині досягла 41020 осіб, останні цифри із Сирії - понад 5 800 загиблих.

Читайте також на цю тему: Корупція вбиває. Як забудовники і влада помножили кількість жертв землетрусу в Туреччині

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Теми: Туреччинастихійне лихо
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