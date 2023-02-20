В Турции насчитали 118 тысяч зданий, уничтоженных землетрясением

Количество зданий в Турции, которые после землетрясения 6 февраля разрушены или очень серьезно повреждены, достигает 118 тысяч.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурат Курум, пишет "Европейская правда".

Серьезно поврежденных зданий в зоне землетрясения насчитали 118 тысяч.

"Мы определили, что около 412 тысяч секций в 118 тысячах зданий разрушены, подлежат сносу или серьезно повреждены", - заявил он.

Министр также анонсировал "крупнейшую в истории республики кампанию" по строительству нового жилья, которое должно быть более безопасным в условиях сейсмической зоны.

"Мы уже заявляли, что начнем в начале марта сооружение 30 тысяч домов, и, надеюсь, эту цифру удастся увеличить", - добавил он.

Напомним, ранее турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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Подтвержденное число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 41 020 человек, последние цифры из Сирии - более 5800 погибших.

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