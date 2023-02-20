Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции насчитали 118 тысяч зданий, уничтоженных землетрясением

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 09:30
скриншот

Количество зданий в Турции, которые после землетрясения 6 февраля разрушены или очень серьезно повреждены, достигает 118 тысяч.

Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурат Курум, пишет "Европейская правда".

Серьезно поврежденных зданий в зоне землетрясения насчитали 118 тысяч.

"Мы определили, что около 412 тысяч секций в 118 тысячах зданий разрушены, подлежат сносу или серьезно повреждены", - заявил он.

Министр также анонсировал "крупнейшую в истории республики кампанию" по строительству нового жилья, которое должно быть более безопасным в условиях сейсмической зоны.

"Мы уже заявляли, что начнем в начале марта сооружение 30 тысяч домов, и, надеюсь, эту цифру удастся увеличить", - добавил он.

Напомним, ранее турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

ВИДЕО ДНЯ

Подтвержденное число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 41 020 человек, последние цифры из Сирии - более 5800 погибших.

Читайте также на эту тему: Коррупция убивает. Как застройщики и власти умножили количество жертв землетрясения в Турции

Поддержите УП на Patreon

Темы: Турциястихийное бедствие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Все новости...
Турция
История о коррупции, которая убивает, и ответственности каждого
В ГСЧС показали, как освободили женщину из-под завалов в Турции после землетрясения
В Турции еще находят под завалами живых людей спустя более 200 часов после землетрясения
Последние новости
09:13
Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию
09:09
По всей Украине – воздушная тревога, в Беларуси в воздухе МиГ
09:03
видеоВ десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе
08:50
Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ
08:39
На Донетчине россияне за сутки убили одного мирного жителя и одного ранили - ОВА
08:27
Путин отменил свой указ, предусматривавший сближение с ЕС и США и уважение суверенитета Молдовы
08:12
Защитники уже убили больше 145 тыс. оккупантов, за сутки уничтожено 620 захватчиков
07:55
фото, видеоМасштабный пожар в РФ: в Красноярске горит склад холодильников
07:15
Россияне продолжают насильственную паспортизацию на оккупированном юге – Генштаб
06:55
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 7 населенных пунктов – сводка
Все новости...