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Кулеба скасував візит до Брюсселя на фоні чуток про приїзд топгостей до Києва

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 09:58
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з його повідомлення у Twitter, що стосувалося іншого питання.

"Я вдячний Естонії за пропозицію щодо спільних прямих закупівель зброї та боєприпасів, які можуть початися з надання країнами ЄС 1 млн 155-мм снарядів. Попри те, що не можу сьогодні бути особисто присутнім на #FAC (засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС - ЄП), ми рішуче підтримуємо ініціативу та закликаємо втілити її в життя", - зазначив Кулеба.

Зустріч Кулеби з європейськими колегами офіційно анонсували заздалегідь – вона планувалася перед офіційним засіданням Ради ЄС, а після нього міністри планували зустрітися на робочий обід з главою МЗС Молдови. Саме у ці години 20 лютого Дмитро Кулеба мав вже перебувати у Брюсселі, а наступного дня планувалася його зустріч з головним дипломатом ЄС і генсеком НАТО - вперше у такому тристоронньому форматі.

Звістка про зміну планів Кулеби співпала з масштабним обмеженням руху у Києві, що спричинило чутки про можливий візит до Києва когось із західних топ-посадовців.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ окремі члени Європейського Союзу підтримали пропозицію Естонії про інвестиції для спільної закупівлі боєприпасів на потреби України – відповідне рішення може бути ухвалене на саміті ЄС наступного місяця.

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Теми: Кулеба ДмитроКиїв
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