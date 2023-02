Кулеба отменил визит в Брюссель на фоне слухов о приезде топ-гостей в Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его сообщения в Twitter, которое касалось другого вопроса.

"Я благодарен Эстонии за предложение о совместных прямых закупках оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на #FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. - ЕП), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", - отметил Кулеба.

I thank Estonia for proposing a joint direct procurement of arms and ammunition, which could start with the EU members providing 1 million 155mm rounds to Ukraine. Even though I can’t join today's FAC in person, we strongly endorse the initiative and urge to put it into action.