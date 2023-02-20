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Кулеба отменил визит в Брюссель на фоне слухов о приезде топ-гостей в Киев

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 09:58
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не поехал на анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из его сообщения в Twitter, которое касалось другого вопроса.

"Я благодарен Эстонии за предложение о совместных прямых закупках оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на #FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. - ЕП), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", - отметил Кулеба.

Встреча Кулебы с европейскими коллегами официально анонсировали заранее - она планировалась перед заседанием Совета ЕС, а после него министры планировали встретиться на рабочий обед с главой МИД Молдовы. Именно в эти часы 20 февраля Дмитрий Кулеба должен был уже находиться в Брюсселе, а на следующий день планировалась его встреча с главным дипломатом ЕС и генсеком НАТО - впервые в таком трехстороннем формате.

Известие об изменении планов Кулебы совпало с масштабным ограничением движения в Киеве, что вызвало слухи о возможном визите в Киев кого-то из западных топ-чиновников.

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Напомним, по информации СМИ отдельные члены Европейского Союза поддержали предложение Эстонии об инвестициях для совместной закупки боеприпасов на нужды Украины - соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС в следующем месяце.

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Темы: Кулеба ДмитрийКиев
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