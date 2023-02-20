На Тернопільщині перекинувся автобус із Буковеля, є загиблі й поранені

Внаслідок ДТП з пасажирським автобусом на Тернопільщині троє осіб загинули, ще троє дістали поранень.

Джерело: ДСНС Тернопільської області

ДТП на Тернопільщині, всі фото ДСНС

Дослівно: "19 лютого о 22:26 на номер екстреного виклику "101" надійшла інформація про те, що на автодорозі Н-18 в межах с. Стара Брикуля Микулинецької ТГ Тернопільського району на узбіччя перекинувся автобус "Neoplan", що здійснював нерегулярні перевезення з м. Буковель Івано-Франківської області до м. Тернопіль.

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На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебували 39 людей, зокрема 1 дитина. Внаслідок ДТП 3 особи загинуло та 3 травмовано. Потерпілих доставили до Теребовлянської міської лікарні".

Деталі: Співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. Автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину.

Обставини виникнення ДТП встановлюються.