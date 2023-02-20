Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопольщине перевернулся автобус из Буковеля, есть погибшие и раненые

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 февраля 2023, 10:23
ДТП на Тернопольщине, фото ГСЧС

В результате ДТП с пассажирским автобусом на Тернопольщине три человека погибли, еще трое получили ранения.

Источник: ГСЧС Тернопольской области

 
ДТП на Тернопольщине, все фото ГСЧС

Дословно: "19 февраля в 22:26 на номер экстренного вызова "101" поступила информация о том, что на автодороге Н-18 в пределах с. Старая Брыкуля Микулинецкой ТО Тернопольского района на обочину перевернулся автобус "Neoplan", осуществлявший нерегулярные перевозки из г. Буковель Ивано-Франковской области в г. Тернополь.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 39 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ДТП 3 человека погибли и 3 травмированы. Пострадавших доставили в Теребовлянскую городскую больницу".

Детали: Сотрудники ГСЧС спасли пассажирку, которую деблокировали из-под автобуса. Также спасатели приняли меры, чтобы не допустить пожара. Автобус подняли с обочины на проезжую часть.

 

Обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.

 

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: Тернопольская областьДТП
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе

Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила неудачный запуск ракеты "Сармат" – CNN

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

обновлено от 20.35Италия передает Украине системы ПВО SAMP/T, Spada и Skyguard

Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

видеоБайден в Польше: Россия никогда не победит Украину

Все новости...
Тернопольская область
Сливал врагу данные о подстанциях на западе Украины: СБУ задержала 20-летнего предателя
Под Изюмом во время разминирования погиб начальник группы пиротехников
Тернопольщина: 90% области без света
Последние новости
09:48
Как правильно встречать военного, который вернулся с войны – советы психолога
09:38
Хакеры взломали систему переписки российского Международного инвестбанка в Будапеште
09:37
Медведев: Россия исчезнет, если проиграет войну
09:26
Иран в ответ на санкции ЕС ввел свои, в том числе против министров и депутатов
09:13
Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию
09:09
По всей Украине – воздушная тревога, в Беларуси в воздухе МиГ
09:03
видеоВ десяти городах России по радио объявили воздушную тревогу: в МЧС РФ заявили о взломе
08:50
Страны Балтии и Польша предлагают упростить введение санкций против родственников олигархов РФ
08:39
На Донетчине россияне за сутки убили одного мирного жителя и одного ранили - ОВА
08:27
Путин отменил свой указ, предусматривавший сближение с ЕС и США и уважение суверенитета Молдовы
Все новости...