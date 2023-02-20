На Тернопольщине перевернулся автобус из Буковеля, есть погибшие и раненые

В результате ДТП с пассажирским автобусом на Тернопольщине три человека погибли, еще трое получили ранения.

Источник: ГСЧС Тернопольской области

ДТП на Тернопольщине, все фото ГСЧС

Дословно: "19 февраля в 22:26 на номер экстренного вызова "101" поступила информация о том, что на автодороге Н-18 в пределах с. Старая Брыкуля Микулинецкой ТО Тернопольского района на обочину перевернулся автобус "Neoplan", осуществлявший нерегулярные перевозки из г. Буковель Ивано-Франковской области в г. Тернополь.

На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 39 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ДТП 3 человека погибли и 3 травмированы. Пострадавших доставили в Теребовлянскую городскую больницу".

Детали: Сотрудники ГСЧС спасли пассажирку, которую деблокировали из-под автобуса. Также спасатели приняли меры, чтобы не допустить пожара. Автобус подняли с обочины на проезжую часть.

Обстоятельства возникновения ДТП устанавливаются.