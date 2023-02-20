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Топ-дипломат Китаю приїхав з візитом до Москви

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 09:28

Виправлено. У попередній версії новини в заголовку Вана Ї було помилково названо міністром закордонних справ Китаю.

Найвисокопоставленіший дипломат Китаю - глава канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван Ї - прибув із візитом до Москви в межах свого європейського турне, що завершується 22 лютого.

Про це повідомляє "Коммерсант", пише "Європейська правда".

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"Ван Ї проведе поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес",- заявив напередодні візиту представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Глава китайської дипломатії прибув до Москви у неділю ввечері, візит триматиме два дні. Програму зустрічей Ван Ї в Москві сторони досі не афішували.

Минулого тижня Ван Ї відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Про дискусію в Мюнхені читайте у статті: Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені

Теми: КитайСША
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