Топ-дипломат Китая приехал с визитом в Москву

Исправлено. В предыдущей версии новости в заголовке Ван И был ошибочно назван министром иностранных дел Китая.

Самый высокопоставленный дипломат Китая - глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И - прибыл с визитом в Москву в рамках своего европейского турне, завершающегося 22 февраля.

Про це повідомляє "Коммерсант", пише "Європейська правда".

"Ван Ї проведе поглиблений обмін думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес",- заявив напередодні візиту представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

Глава китайської дипломатії прибув до Москви у неділю ввечері, візит триматиме два дні. Програму зустрічей Ван Ї в Москві сторони досі не афішували.

Минулого тижня Ван Ї відвідав Мюнхенську безпекову конференцію, де провів переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Про дискусію в Мюнхені читайте у статті: Світ без участі Росії: про який повоєнний порядок домовляються у Мюнхені