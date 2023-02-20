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Справи Майдану: за рік оголосили 27 підозр і направили в суд справи щодо 55 осіб – ОГП

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 11:16
Ілюстрація ОГП

Упродовж минулого  року правоохоронці у рамках розслідування "справ Майдану" повідомили про підозру 27 особам та скерували до судів 25 обвинувальних актів щодо 55 осіб.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Протягом року… повідомлено про підозру 27 особам, з яких на час вчинення інкримінованих їм злочинів: 2 високопосадовці, 17 правоохоронців, в числі яких 2 прокурора та 1 слідчий, 1 суддя, 7 цивільних осіб".

Деталі: Повідомляється, що серед них колишній заступник глави МВС, який сприяв наданню працівникам органів внутрішніх справ недозволених для використання в Україні спецзасобів російського виробництва, та своїми діями забезпечив усунення перешкод для їх застосування, що призвело до тяжких наслідків.

 
Інфографіка оГП

Також у 2022 році правоохоронці отримали дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно 26 підозрюваних: 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник секретаря РНБО, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

Зокрема, такий дозвіл отримали стосовно ексначальника управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, який організував складання підпорядкованими інспекторами ДАІ протоколів на активістів громадського руху "Автомайдан" під час їхнього автопробігу в напрямку резиденції "Межигір’я" 29 грудня 2013 року.

Також повідомляється, що направили до суду 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб. 

ВІДЕО ДНЯ
 
інфографіка ОГП

Зокрема, щодо ексміністра внутрішніх справ, його заступника та директора Департаменту матеріального забезпечення МВС. Також скеровано обвинувальний акт стосовно 5 так званих "тітушок" за фактом умисного вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Загалом за весь період розслідування за процесуального керівництва прокурорів ОГП повідомили про підозру 383 особам. До суду скерували 165 обвинувальних актів стосовно 301 особи. Законної сили набрали обвинувальні вироки стосовно 29 осіб.

За процесуального керівництва прокурорів територіальних органів прокуратури повідомили про підозру 135 особам. До суду скерували 105 обвинувальних актів стосовно 118 осіб. Законної сили обвинувальні вироки стосовно 26 осіб.

В ОГП підкреслили, що попри усі складнощі, зокрема, повномасштабну війну, справи Майдану для них залишаються "вкрай важливими та пріоритетними", тому прокурори і надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб винні понесли справедливе покарання.  

Передісторія: 

  • Раніше керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський повідомив, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік, прокуратура наполягає на законодавчих змінах, аби не допустити їхнього закриття.

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Теми: МайданОфіс генпрокурорасуд
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