Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Справи Майдану: за рік оголосили 27 підозр і направили в суд справи щодо 55 осіб – ОГП

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 10:16
Справи Майдану: за рік оголосили 27 підозр і направили в суд справи щодо 55 осіб – ОГП
Ілюстрація ОГП

Упродовж минулого  року правоохоронці у рамках розслідування "справ Майдану" повідомили про підозру 27 особам та скерували до судів 25 обвинувальних актів щодо 55 осіб.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Протягом року… повідомлено про підозру 27 особам, з яких на час вчинення інкримінованих їм злочинів: 2 високопосадовці, 17 правоохоронців, в числі яких 2 прокурора та 1 слідчий, 1 суддя, 7 цивільних осіб".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що серед них колишній заступник глави МВС, який сприяв наданню працівникам органів внутрішніх справ недозволених для використання в Україні спецзасобів російського виробництва, та своїми діями забезпечив усунення перешкод для їх застосування, що призвело до тяжких наслідків.

 
Інфографіка оГП

Також у 2022 році правоохоронці отримали дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно 26 підозрюваних: 2 високопосадовці – колишні президент України та заступник секретаря РНБО, 14 правоохоронців, з яких 1 прокурор, а також 10 цивільних осіб.

Зокрема, такий дозвіл отримали стосовно ексначальника управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, який організував складання підпорядкованими інспекторами ДАІ протоколів на активістів громадського руху "Автомайдан" під час їхнього автопробігу в напрямку резиденції "Межигір’я" 29 грудня 2013 року.

ВІДЕО ДНЯ

Також повідомляється, що направили до суду 25 обвинувальних актів стосовно 55 осіб. 

 
інфографіка ОГП

Зокрема, щодо ексміністра внутрішніх справ, його заступника та директора Департаменту матеріального забезпечення МВС. Також скеровано обвинувальний акт стосовно 5 так званих "тітушок" за фактом умисного вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Загалом за весь період розслідування за процесуального керівництва прокурорів ОГП повідомили про підозру 383 особам. До суду скерували 165 обвинувальних актів стосовно 301 особи. Законної сили набрали обвинувальні вироки стосовно 29 осіб.

За процесуального керівництва прокурорів територіальних органів прокуратури повідомили про підозру 135 особам. До суду скерували 105 обвинувальних актів стосовно 118 осіб. Законної сили обвинувальні вироки стосовно 26 осіб.

В ОГП підкреслили, що попри усі складнощі, зокрема, повномасштабну війну, справи Майдану для них залишаються "вкрай важливими та пріоритетними", тому прокурори і надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб винні понесли справедливе покарання.  

Передісторія: 

  • Раніше керівник Департаменту "Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський повідомив, що строки давності у 60 справах, які розглядаються в судах і стосуються тяжких злочинів, вчинених проти учасників акцій протесту 2013/14 рр, закінчуються за рік, прокуратура наполягає на законодавчих змінах, аби не допустити їхнього закриття.

Теми: МайданОфіс генпрокурорасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
Усі новини...
Реклама: