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Дела Майдана: за год объявили 27 подозрений и направили в суд дела в отношении 55 человек – ОГП

Ирина БалачукПонедельник, 20 февраля 2023, 11:16
Иллюстрация ОГП

В течение прошлого года правоохранители в рамках расследования "дел Майдана" сообщили о подозрении 27 лицам и направили в суды 25 обвинительных актов в отношении 55 человек.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "В течение года... сообщено о подозрении 27 лицам, из которых на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 2 чиновника, 17 правоохранителей, в числе которых 2 прокурора и 1 следователь, 1 судья, 7 гражданских лиц".

Детали: Сообщается, что среди них бывший заместитель главы МВД, который способствовал предоставлению работникам органов внутренних дел неразрешенных для использования в Украине спецсредств российского производства, и своими действиями обеспечил устранение препятствий для их применения, что привело к тяжелым последствиям. 

 
Инфографика огп

Также в 2022 году правоохранители получили разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении 26 подозреваемых: 2 высокопоставленных чиновника – бывшие президент Украины и заместитель секретаря СНБО, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

В частности, такое разрешение получили в отношении экс-начальника управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, который организовал составление подчиненными инспекторами ГАИ протоколов на активистов общественного движения "Автомайдан" во время их автопробега в направлении резиденции "Межигорье" 29 декабря 2013 года. 

 
инфографика огп

Также сообщается, что направили в суд 25 обвинительных актов в отношении 55 человек.

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В частности, в отношении экс-министра внутренних дел, его заместителя и директора Департамента материального обеспечения МВД. Также направлено обвинительное заключение в отношении 5 так называемых "титушек" по факту умышленного убийства журналиста Вячеслава Веремия.

Всего за весь период расследования под процессуальным руководством прокуроров ОГП сообщили о подозрении 383 лицам. В суд направили 165 обвинительных актов в отношении 301 человека. В законную силу вступили обвинительные приговоры в отношении 29 человек.

Под процессуальным руководством прокуроров территориальных органов прокуратуры сообщили о подозрении 135 лицам. В суд направили 105 обвинительных актов в отношении 118 человек. В законную силу вступили обвинительные приговоры в отношении 26 человек.

В ОГП подчеркнули, что несмотря на все сложности, в частности, полномасштабную войну, дела Майдана для них остаются "крайне важными и приоритетными", поэтому прокуроры и в дальнейшем будут прилагать максимум усилий, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Предыстория:

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Темы: МайданОфис генпрокурорасуд
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