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"Укрпошта" вводить в обіг марку «ПТН ПНХ!» з графіті Бенксі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 лютого 2023, 11:31
Фото марки "Укрпошти"

"Укрпошта" анонсувала випуск 24 лютого поштової марки "ПТН ПНХ!", яку присвячено річниці повномасштабної війни Росії проти України.

Джерело: пресслужба "Укрпошти"

Дослівно: "На поштовому випуску представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області".

Деталі: Повідомляється, що нова поштова марка – благодійна. Кожен, хто придбає марку "ПТН ПНХ!" стає учасником благодійного проєкту.

 

Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників або 250 тисяч маркових аркушів. Вартість маркового аркуша – 180 грн., з яких 42 грн. – благодійний внесок.

 

До марок також буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку, а також тематичний світшот.

 

Придбати поштовий випуск "ПТН ПНХ!" можна у відділеннях "Укрпошти" та на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах, починаючи з 24 лютого. Оформити передзамовлення можна, починаючи з 20 лютого, в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.

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На передзамовлення діють обмеження до 10 поштових марок на одне замовлення.

Передісторія

  • Перша "воєнна" поштова марка "Укрпошти" "Русский военный корабль, иди на х*й" була присвячена українським захисникам острова Зміїний, які ще 25 лютого вказали правильний курс російському крейсеру "Москва". 
  • Незабаром вийшла в тираж і друга поштова марка під назвою "Русский военный корабль – ВСЕ", що ілюструвала потоплений крейсер "Москва", який зазнав краху, йдучи захоплювати Одесу. 

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Теми: УкрпоштаУкраїнапогода
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