"Укрпошта" вводит в обращение марку "ПТН ПНХ!" с граффити Бэнкси

"Укрпошта" анонсировала выпуск 24 февраля почтовой марки "ПТН ПНХ!", которая посвящена годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Источник: пресс-служба "Укрпошты"

Дословно: "На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бэнкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области".

Реклама:

Детали: Сообщается, что новая почтовая марка - благотворительная. Каждый, кто приобретет марку "ПТН ПНХ!" становится участником благотворительного проекта.

Тираж почтовой марки - 1 500 000 экземпляров или 250 тысяч марочных листов. Стоимость марочного листа - 180 грн., из которых 42 грн. - благотворительный взнос.

К маркам также будет выпущен конверт "Первый день", художественный конверт, карточка, а также тематический свитшот.

ВИДЕО ДНЯ

Купить почтовый выпуск "ПТН ПНХ!" можно в отделениях "Укрпочты" и на официальных магазинах Укрпошты на маркетплейсах, начиная с 24 февраля. Оформить предзаказ можно, начиная с 20 февраля, в официальном онлайн-магазине Укрпошты.

На предзаказ действуют ограничения до 10 почтовых марок на один заказ.

Предистория: