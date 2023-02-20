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"Укрпошта" вводит в обращение марку "ПТН ПНХ!" с граффити Бэнкси

Станислав ПогориловПонедельник, 20 февраля 2023, 10:31
Укрпошта вводит в обращение марку ПТН ПНХ! с граффити Бэнкси
Фото марки "Укрпошти"

"Укрпошта" анонсировала выпуск 24 февраля почтовой марки "ПТН ПНХ!", которая посвящена годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Источник: пресс-служба "Укрпошты"

Дословно: "На почтовом выпуске представлено одно из семи граффити всемирно известного уличного художника и политического активиста Бэнкси, созданных им анонимно в Украине в 2022 году. Граффити с дзюдоистом, отправленным в нокаут, художник нарисовал на стене разрушенного дома в пгт Бородянка Киевской области".

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Детали: Сообщается, что новая почтовая марка - благотворительная. Каждый, кто приобретет марку "ПТН ПНХ!" становится участником благотворительного проекта.

 

Тираж почтовой марки - 1 500 000 экземпляров или 250 тысяч марочных листов. Стоимость марочного листа - 180 грн., из которых 42 грн. - благотворительный взнос.

 

К маркам также будет выпущен конверт "Первый день", художественный конверт, карточка, а также тематический свитшот.

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Купить почтовый выпуск "ПТН ПНХ!" можно в отделениях "Укрпочты" и на официальных магазинах Укрпошты на маркетплейсах, начиная с 24 февраля. Оформить предзаказ можно, начиная с 20 февраля, в официальном онлайн-магазине Укрпошты.

На предзаказ действуют ограничения до 10 почтовых марок на один заказ.

Предистория:

  • Первая "военная" почтовая марка "Укрпочты" "Русский военный корабль, иди на х*й" была посвящена украинским защитникам острова Змеиный, которые еще 25 февраля указали правильный курс российскому крейсеру "Москва".
  • Вскоре вышла в тираж и вторая почтовая марка под названием "Русский военный корабль – ВСЕ", иллюстрировавшая потопленный крейсер "Москва", который потерпел крушение, идя захватывать Одессу.

Темы: УкрпочтаУкраинапогода
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