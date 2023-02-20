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Прем'єр Нідерландів: Росія не піде на застосування ядерної зброї

"Європейська правда"Понеділок, 20 лютого 2023, 10:46
Прем'єр Нідерландів: Росія не піде на застосування ядерної зброї
МАРК РЮТТЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте переконаний, що Росія не наважиться на застосування ядерної зброї в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"Гадаю, Росія розуміє: якщо вони використають ядерну зброю, то США вдарять у відповідь і ця відповідь буде куди потужніша. США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик", - сказав Рютте.

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Рютте додав, що хоче перемоги України у війні, але вибір тактики – з чого починати, що саме робити – має бути рішенням Києва.

"Ми не можемо вирішувати це за Україну. Ви маєте перемогти, а ми хочемо вам допомогти – і тому вже допомагаємо, надаючи значну військову підтримку. Але це не мені вирішувати, що робити чи чого не робити з Кримом. Це питання до українського уряду. Наприклад, мене б украй розлютило, якби щось подібне трапилося у Нідерландах і хтось інший казав, чи потрібно мені повертати Фрисландію (провінція на півночі Нідерландів. – ЄП)", - сказав він.

Нагадаємо, Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16. Рютте заявляв, що не виключає надання будь-якої військової підтримки для України.

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Теми: НідерландиРосіяядерна зброя
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