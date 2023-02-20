Премьер Нидерландов: Россия не пойдет на применение ядерного оружия

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте убежден, что Россия не решится на применение ядерного оружия в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Думаю, Россия понимает: если они используют ядерное оружие, то США ударят в ответ, и этот ответ будет куда мощнее. США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск", - сказал Рютте.

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Рютте добавил, что хочет победы Украины в войне, но выбор тактики - с чего начинать, что именно делать - должен быть решением Киева.

"Мы не можем решать это за Украину. Вы должны победить, а мы хотим вам помочь - и поэтому уже помогаем, предоставляя значительную военную поддержку. Но это не мне решать, что делать или чего не делать с Крымом. Это вопрос к украинскому правительству. Например, меня бы крайне разозлило, если бы нечто подобное случилось в Нидерландах и кто-то другой говорил, нужно ли мне возвращать Фрисландию (провинция на севере Нидерландов. - ЕП)", - сказал он.

Напомним, Украина официально попросила Нидерланды об истребителях F-16. Рютте заявлял, что не исключает предоставления любой военной поддержки для Украины.