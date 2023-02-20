Новий пакет військової допомоги США, оголошений Байденом, складатиме $500 млн

Президент Джо Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги Україні під час несподіваного візиту до України в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

У спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським Байден сказав, що пакет допомоги включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше реактивних снарядів і гаубиць.

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Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про "далекобійну зброю і зброю, яка все ще може бути поставлена в Україну, навіть якщо вона не постачалася раніше".

У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, оскільки війна триває вже майже рік.

Байден зустрівся із Зеленським, а також першою леді Оленою Зеленською в президентському палаці в Києві в понеділок.

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Опівдні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що президент США Джо Байден справді перебуває у Києві.

Цей історичний візит відбувся за кілька днів до річниці вторгнення Росії в Україну.

У Києві зранку діяли посилені заходи безпеки, були перекриті вулиці від посольства США, а також Берестейський проспект (Перемоги), Повітрофлотський проспект, бульвар Лесі Українки. На тлі таких заходів безпеки з'явились припущення, що до Києва можливо прибули надважливі гості.