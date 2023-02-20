Новый пакет военной помощи США, объявленный Байденом, будет составлять $500 млн

Президент Джо Байден объявил о выделении полмиллиарда долларов дополнительной помощи Украине во время неожиданного визита в Украину в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

В совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден сказал, что пакет помощи будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше реактивных снарядов и гаубиц.

Зеленский сказал, что они с Байденом говорили о "дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось ранее".

В своем выступлении Байден говорил о стойкости украинского сопротивления, поскольку война длится уже почти год.

Байден встретился с Зеленским, а также первой леди Еленой Зеленской в президентском дворце в Киеве в понедельник.

В полдень президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Джо Байден действительно находится в Киеве.

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Этот исторический визит состоялся за несколько дней до годовщины вторжения России в Украину.

В Киеве утром действовали усиленные меры безопасности, были перекрыты улицы от посольства США, а также Берестейский проспект (Победы), Воздухофлотский проспект, бульвар Леси Украинки. На фоне таких мер безопасности появились предположения, что в Киев, возможно, прибыли сверхважные гости.