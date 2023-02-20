Зеленський: Переговори з Байденом були дуже плідними, їхні результати матимуть вплив на полі бою

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні переговори з його американським колегою Джо Байденом були "плідними" і "дуже важливими".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

"Ми сподіваємося, що 2023 рік стане роком перемоги", - додав він.

Реклама:

Він також заявив, що продовжить робити все можливе, щоб демократичний світ "переміг у цій історичній битві".

За його словами, Україна переживає дуже складний період, але вона зробить "історичні досягнення" за допомогою США та решти світу.

"Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними", - сказав він, додавши, що їхні результати, безумовно, матимуть вплив на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

"Відновлення та встановлення правосуддя також є важливим... і агресор має взяти на себе відповідальність за агресію та відшкодувати збитки", - сказав Зеленський, перш ніж подякувати США за підтримку в забезпеченні цього.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.