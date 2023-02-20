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Зеленский: Переговоры с Байденом были очень плодотворными, их результаты будут иметь влияние на поле боя

"Европейская правда"Понедельник, 20 февраля 2023, 12:12

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние переговоры с его американским коллегой Джо Байденом были "плодотворными" и "очень важными".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

"Мы надеемся, что 2023 год станет годом победы", - добавил он.

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Он также заявил, что продолжит делать все возможное, чтобы демократический мир "победил в этой исторической битве".

По его словам, Украина переживает очень сложный период, но она сделает "исторические достижения" с помощью США и остального мира.

"Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень важными и очень решающими", - сказал он, добавив, что их результаты, безусловно, будут иметь влияние на поле боя.

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"Восстановление и установление правосудия также является важным... и агрессор должен взять на себя ответственность за агрессию и возместить ущерб", - сказал Зеленский, прежде чем поблагодарить США за поддержку в обеспечении этого.

Как сообщалось, президент США Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Темы: ЗеленскийБайден
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